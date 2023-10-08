Губернатор ХМАО ответила на предложение объединиться с Тюменской областью. Видео

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень.
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