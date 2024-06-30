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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Avowed будут мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаны Режиссе...

В Avowed будут мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаны Режиссе...

В Avowed будут мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаныРежиссеры Кэрри Патель и Габриэль Парамо во время подкаста Kinda Funny рассказали, что Avowed будет включать в себя мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаны в трейлерах и которые погрузят игроков в иную… источник#Парамо.

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