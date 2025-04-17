РИА Новости: в России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата от рака, не имеющего аналогов в мире, говорится в материалах дела.
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