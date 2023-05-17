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Российские бойцы получат новейшую гаубицу 2С25М

Российские бойцы получат новейшую гаубицу 2С25М

Представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех», сообщили, что поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в 2024 году.

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