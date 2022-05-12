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Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику.Как сообщает корреспондент "Известий", политика, ставшего фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе убийства, завели в больницу, где он будет проходить лечение.

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