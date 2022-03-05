30 тысяч зарплата мужа, еще 60 – детские пособия. Мать 12 детей рассказала о жизни своей семьи

Екатерина и Янис Кириченко вместе более 15 лет.Екатерина и Янис Кириченко вместе более 15 лет.Жительница Екатеринбурга Екатерина Кириченко не думала, что станет многодетной мамой, но ее мнение изменилось, когда она встретила будущего мужа Яниса.