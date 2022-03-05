Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анохин
    Что за бред, заразить сифилисом через инъекцию. Мама что работает в кожвене и общается с сифилитиками. Или работает т...Истощенная сифили...
  • Татьяна Бутова
    Сейчас уже наверное нетВалерия Меладзе с...
  • Tamara I R
    Неужели его кто-то слушает?Валерия Меладзе с...

30 тысяч зарплата мужа, еще 60 – детские пособия. Мать 12 детей рассказала о жизни своей семьи

30 тысяч зарплата мужа, еще 60 – детские пособия. Мать 12 детей рассказала о жизни своей семьи

Екатерина и Янис Кириченко вместе более 15 лет.Екатерина и Янис Кириченко вместе более 15 лет.Жительница Екатеринбурга Екатерина Кириченко не думала, что станет многодетной мамой, но ее мнение изменилось, когда она встретила будущего мужа Яниса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх