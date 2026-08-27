"Пусть губернатор себе премию пряниками выплатит": Почему подарок чиновника возмутил военный Рунет

Александр Каблучко

Nikolia Vovchenko Но вы же уверяли до этого, что снабжали наших бойцов на ЛБС всем, всем..., а теперь что?

Я о себе сказал, что если сельские звонили и предлагали домашние продукты, то я ездил и забирал. А 3-4 фуры уходило еженедельно, там бизнесмены, заводы, фабрики, фермеры машинами везли. В 2024 по осени пришла заявка на брус и доски. Притащили из-под Сызрани кубов 50. Полдня разгружали, потом когда формировали колонну - полдня грузили. Я ругался матом. Неужели нельзя было заехать прямо на лесопилку, всеравно колонна через Сызрань идет. Но там "мудрое" руководство, собственно как и везде