Люди устали от того, что на фронте – героизм и смекалка, а в тылу – бюрократия, живущая по мирным лекалам.
"Пусть губернатор себе премию пряниками выплатит": Почему подарок чиновника возмутил военный Рунет
Комментарии
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Александр Каблучко
Nikolia Vovchenko
Но вы же уверяли до этого, что снабжали наших бойцов на ЛБС всем, всем..., а теперь что?
Я о себе сказал, что если сельские звонили и предлагали домашние продукты, то я ездил и забирал. А 3-4 фуры уходило еженедельно, там бизнесмены, заводы, фабрики, фермеры машинами везли. В 2024 по осени пришла заявка на брус и доски. Притащили из-под Сызрани кубов 50. Полдня разгружали, потом когда формировали колонну - полдня грузили. Я ругался матом. Неужели нельзя было заехать прямо на лесопилку, всеравно колонна через Сызрань идет. Но там "мудрое" руководство, собственно как и везде
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Александр Каблучко
Я о себе сказал, что если сельские звонили и предлагали домашние продукты, то я ездил и забирал. А 3-4 фуры уходило еженедельно, там бизнесмены, заводы, фабрики, фермеры машинами везли. В 2024 по осени пришла заявка на брус и доски. Притащили из-под Сызрани кубов 50. Полдня разгружали, потом когда формировали колонну - полдня грузили. Я ругался матом. Неужели нельзя было заехать прямо на лесопилку, всеравно колонна через Сызрань идет. Но там &quot;мудрое&quot; руководство, собственно как и везде
Вот и задумайтесь для кого старается то руководство
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4 н.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
может всех чинов, ответственных за такие решения - просто на неделю на "передок" на экскурсию... пусть просто посидят в машине посреди поля.... прочувствуют... сегодня в 3 часа утра был очередной налет.. на соседней улице бпла попал в 5этажку... долбануло - будь здоров... перед этим перед окном мельтешили - искрило... потом отлетели и там упало... всем бы этим "начальникам" одной такой ночи хватило бы... у нас все лето каждую ночь...
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4 н.
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