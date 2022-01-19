С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда равен 13 890 руб.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата (оплата труда работника) включает в себя:-оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);-компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительныЧитайте полную новость на Crimea-news.