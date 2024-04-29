Государственное учреждение образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 2 5 апреля 2024 приняло участие в республиканском семинаре для педагогических работников учреждений образования по теме: ´Актуальные аспекты формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа: региональный опыт´ .
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