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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Участие в республиканском семинаре для педагогических работников учреждений образования.

Участие в республиканском семинаре для педагогических работников учреждений образования.

Государственное учреждение образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 2 5 апреля 2024 приняло участие в республиканском семинаре для педагогических работников учреждений образования по теме: ´Актуальные аспекты формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа: региональный опыт´ .

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