🇺🇦Покидая свои позиции на бронеавтомобилях, боевики ВСУ попали под минометный обстрел 🇷🇺наших бойцов💥 ".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Покидая свои позиции на бронеавтомобилях, боевики ВСУ попали под минометный обстрел 🇷🇺наших бойцов💥 ".
Свежие комментарии