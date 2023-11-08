В Крыму участников СВО учат основам бизнеса

В филиале фонда «Защитники Отечества» стартовала образовательная программа «СВOё дело». Об этом сообщил руководитель филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.
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