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Гласнер про 4:0 с «МЮ»: «Пэлас» не очень хорошо играл в первом тайме. В перерыве сделали 2-3 изменения – второй провели намного лучше, создали много моментов»

«Кристал Пэлас» переиграл манкунианцев (4:0) в игре 36-го тура АПЛ. «Поздравляю команду с победой. Мы играли не очень хорошо в первом тайме.

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