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Возилась с сыном за кулисами и выступила достойно: милые фото Трусовой из Японии

Возилась с сыном за кулисами и выступила достойно: милые фото Трусовой из Японии

Фанаты по всему миру ждали возвращения Саши Трусовой в большой спорт. И ей удалось вновь заявить о себе на международной арене, заставив соперниц дрожать от страха.

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