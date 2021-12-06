А МОГЛИ БЫ ПИТЬ "ЖИГУЛЁВСКОЕ": "ГАЗПРОМ" НАУЧИТ ЕВРОПУ НОВОЙ ДИЕТЕ

ФОТО: VOLODYMYR ZAKHAROV / SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ ПЕРЛА В Европе обсуждают страшный прогноз-рекомендацию от банка Credit Suisse: совсем скоро гражданам запретят есть мясо и ездить по миру, ограничат потребление электричества одним часом в день.