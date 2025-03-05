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Президент Международного фестиваля социальной рекламы Николайшвили подчеркнула роль мемов в таких проектах

Президент Международного фестиваля социальной рекламы Николайшвили подчеркнула роль мемов в таких проектах

Президент Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Гюзелла Николайшвили высказалась о восприятии социальной рекламы в России, отметив, что многие связывают ее с негативными эмоциями и просьбами о помощи.

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