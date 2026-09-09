В списках пропавших при наводнении в Непале остаются 11 россиян

Число россиян, которых разыскивают после наводнения в Непале, сократилось с 12 до 11: одна из пропавших вышла на связь с родными, с ней все в порядке.
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