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Осенняя забота: В какие даты надо обрезать малину в октябре 2024 по лунному календарю

Осенняя забота: В какие даты надо обрезать малину в октябре 2024 по лунному календарю

Осенняя забота: В какие даты надо обрезать малину в октябре 2024 по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяМалина — это капризная ягода, и для того чтобы она радовала вас щедрым урожаем сладких плодов, необходимо о ней заботиться.

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