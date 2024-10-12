Осенняя забота: В какие даты надо обрезать малину в октябре 2024 по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяМалина — это капризная ягода, и для того чтобы она радовала вас щедрым урожаем сладких плодов, необходимо о ней заботиться.