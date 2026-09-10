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Новости Липецка

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В Становлянском округе Липецкой области на ремонт дорог направят почти 50 млн рублей

В Становлянском округе Липецкой области на ремонт дорог направят почти 50 млн рублей

В Становлянском округе в этом году на ремонт и обновление дорог направят почти 50 млн рублей. Уже завершены работы на пяти участках, еще восемь участков сейчас готовят к ремонту.

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