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Царьград

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На Челябинскую область 12 сентября обрушатся ливни, грозы и град

На Челябинскую область 12 сентября обрушатся ливни, грозы и град

В Челябинской области в субботу, 12 сентября, ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют облачность и дожди, которые местами перейдут в сильные, а на юге региона — в очень сильные.

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