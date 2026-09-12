На Челябинскую область 12 сентября обрушатся ливни, грозы и град

В Челябинской области в субботу, 12 сентября, ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют облачность и дожди, которые местами перейдут в сильные, а на юге региона — в очень сильные.
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