Мировое обозрение

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Битва за Крым. Как немцы прорвались к Севастополю

Битва за Крым. Как немцы прорвались к Севастополю

«Оборона Севастополя». Одна из наиболее знаменитых картин Александра Александровича Дейнеки Отрезанный от Большой земли, блокированный с моря вражескими ВМС и ВВС, Севастополь держался в течение долгих месяцев и стал настоящей крепостью, отражающей яростные атаки врага.

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