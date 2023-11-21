В Петербурге стало активно расти число пивных магазинов

Востребованность таких точек только растёт. В этом году в розничном сегменте малого бизнеса в Петербурге предприниматели чаще всего открывали пивные магазины и магазины одежды, на которые пришлось по 7% от всех новых точек.
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