В Китае арестовали женщину, публиковавшую посты о китайских спортсменах

Полиция Пекина арестовала женщину по подозрению в клевете в адрес спортсменов, участвующих в летней ОлимпиадеАгентство Reuters узнало, что полиция Китая арестовала женщину, публиковавшую в соцсети Weibo информацию, порочащую китайских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.