Биолог Ларионов сказал, почему нельзя сыпать золу под все растения на даче

Бесконтрольное использование древесной золы в качестве универсального удобрения может нанести вред огородным культурам из-за выраженной щелочной реакции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп пообещал вы...
- ГБ Экс-советник ООН ...
- ГБ Маск уничтожает З...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым