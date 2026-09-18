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Аргументы и Факты

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Биолог Ларионов сказал, почему нельзя сыпать золу под все растения на даче

Биолог Ларионов сказал, почему нельзя сыпать золу под все растения на даче

Бесконтрольное использование древесной золы в качестве универсального удобрения может нанести вред огородным культурам из-за выраженной щелочной реакции.

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