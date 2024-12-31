Синоптики рассказали, какой погоды ждать приморцам в январе 2025 года

Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в январе 2025 года. Средняя месячная температура по сравнению с декабрем заметно вырастет, а вот ситуация с осадками будет переменчивой от района к району, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет.