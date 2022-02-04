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Шамиль Тарпищев: «Примерно через месяц у Медведева будут хорошие шансы стать первой ракеткой мира»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал о сильных сторонах Даниила Медведева. «Феномен Медведева прежде всего в том, что он умный игрок, очень быстро передвигается для своего высокого роста и в своеобразии технических исполнений.

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