БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Краматорск: Овраги перешли на сторону наших ДРГ

Битва за Краматорск: Овраги перешли на сторону наших ДРГ

Во вражеской обороне города есть слабое звено, одноразовые солдаты Зеленского с купированием проблемы не справятся Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Резкое ухудшение военной и гуманитарной обстановки в районе Славянско-Краматорской агломерации начали признавать ведущие бандеровские СМИ: Suspilne, New Voice of Ukraine (NV), Antikor, Kyiv Independent и Liga.

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