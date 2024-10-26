Натан обратился к хейтерам из-за ситуации с изменой жене: «Решил поехать на этот проект, чтобы немножко отключиться»

Если бы за пиар-романы давали премию — Натан и Лерчек оставили бы всех конкурентов позади. Впрочем, чувства звезд вроде бы были реальными, как бы ни было сложно поверить, что на съемках шоу можно забыть о вездесущих камерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии