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Защитник «Наполи» Ди Лоренцо о 0:3 от «Интера»: «Провели хороший матч, но не воспользовались голевыми моментами»

Защитник «Наполи» Ди Лоренцо о 0:3 от «Интера»: «Провели хороший матч, но не воспользовались голевыми моментами»

«В плане самоотдачи команда выложилась полностью, но не воспользовалась голевыми моментами. В принципе, мы провели хороший матч, но не повезло в реализации, да и в целом могли бы атаковать поопаснее.

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