Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«МЮ» связался с представителями Рабьо и Кайседо

Соглашение полузащитника с «Ювентусом» истекает в конце июня, и манкунианцы, как утверждает The Athletic, связались с представителями игрока по поводу трансфера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх