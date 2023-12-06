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МИД Венгрии: Ермак заявил Сийярто, что Рада готовится принять "важные законы"

МИД Венгрии: Ермак заявил Сийярто, что Рада готовится принять "важные законы"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого сообщил, что Верховная рада Украины готовится принять ряд "важных законов".

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