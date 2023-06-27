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Абдель-Азиз ответил Конору: «Ты навсегда сучка Хабиба»

«Нет, ты навсегда сучка Хабиба», – написал менеджер бывшего чемпиона UFC Али Абдель-Азиз. Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории».

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