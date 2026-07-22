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Сварка металлоконструкций — технологии и требования

Сварка металлоконструкций — технологии и требования

Сварка металлоконструкций — один из важнейших этапов в строительстве и промышленности. От качества сварных соединений напрямую зависят прочность, долговечность и безопасность будущих сооружений — будь то мост, производственный цех или офисное здание.

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