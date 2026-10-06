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62ИНФО | Новости Рязани

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От 985 до 4830 г: в Рязанском перинатальном центре в сентябре родились 460 детей

От 985 до 4830 г: в Рязанском перинатальном центре в сентябре родились 460 детей

Мальчиков родилось больше, чем девочек: 232 и 228 соответственно. Шесть женщин стали мамами двоен.

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