На строительство очистных людиновской площадки ОЭЗ «Калуга» добавили 150 млн

В 2024 году в уставный фонд ОЭЗ «Калуга» для строительства очистных сооружений поверхностного стока ливневой канализации для Людиновской площадки ОЭЗ собирались добавить из областного бюджета 346 миллионов 371 тысячу рублейВ 2024 году в уставный фонд ОЭЗ "Калуга" для строительства очистных сооружений поверхностного стока ливневой канализации для Людиновской площадки ОЭЗ собирались добавить из областного бюджета 346 миллионов 371 тысячу рублей.