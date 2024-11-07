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Калужские новости

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На строительство очистных людиновской площадки ОЭЗ «Калуга» добавили 150 млн

На строительство очистных людиновской площадки ОЭЗ «Калуга» добавили 150 млн

В 2024 году в уставный фонд ОЭЗ «Калуга» для строительства очистных сооружений поверхностного стока ливневой канализации для Людиновской площадки ОЭЗ собирались добавить из областного бюджета 346 миллионов 371 тысячу рублейВ 2024 году в уставный фонд ОЭЗ "Калуга" для строительства очистных сооружений поверхностного стока ливневой канализации для Людиновской площадки ОЭЗ собирались добавить из областного бюджета 346 миллионов 371 тысячу рублей.

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