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Пронедра

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Анализ клеток кожи помог уточнять диагноз митохондриальных заболеваний

Анализ клеток кожи помог уточнять диагноз митохондриальных заболеваний

Функциональные исследования клеток кожи могут помогать устанавливать диагноз митохондриальных заболеваний и в ряде случаев уменьшать необходимость биопсии мышцы или печени.

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