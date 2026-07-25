📱Где в Евпатории можно зарядить телефоны Центры содействия населению работают по адресам: ▫️пр. Победы, 31 (приёмная партии «Единая Россия»).
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📱Где в Евпатории можно зарядить телефоны Центры содействия населению работают по адресам: ▫️пр. Победы, 31 (приёмная партии «Единая Россия»).