Сенатор Пушков: репутация Украины как геополитического проекта США рушится

Репутация Украины как перспективного геополитического проекта США рушится на фоне неудачного контрнаступления Киева, неясной судьбы средств и вооружений, выделяемых Западом Украине, а также разногласий в руководстве страны.
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