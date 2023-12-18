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Сенатор Пушков: репутация Украины как геополитического проекта США рушится

Сенатор Пушков: репутация Украины как геополитического проекта США рушится

Репутация Украины как перспективного геополитического проекта США рушится на фоне неудачного контрнаступления Киева, неясной судьбы средств и вооружений, выделяемых Западом Украине, а также разногласий в руководстве страны.

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