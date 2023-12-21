SHOT: москвичка застряла на коробке кондиционера на высоте 13 этажа

В столице спасатели спустили женщину, которая оказалась на высоте на коробке кондиционера.В жилом комплексе «Люблинский парк» на юго-востоке Москвы женщина забралась на коробку кондиционера, чем сильно испугала соседей.
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