Дорисовыватели лишних кадров от AMD и Nvidia сравнили в одной игре. FSR 3 против DLSS 3 сейчас можно противопоставить только в Immortals of Aveum

Опробовать дорисовыватель кадров из FSR 3 теперь можно в 20 играх, включая Hogwarts Legacy и Starfield, причём прямо из драйвера Технологию суперсемплинга FSR 3 с генерацией кадров Fluid Motion Frames (AFMF) протестировали в игре Immortals of Aveum, сравнив разные режимы, а заодно сравнив с DLSS 3.