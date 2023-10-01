Дорисовыватели лишних кадров от AMD и Nvidia сравнили в одной игре. FSR 3 против DLSS 3 сейчас можно противопоставить только в Immortals of Aveum

Опробовать дорисовыватель кадров из FSR 3 теперь можно в 20 играх, включая Hogwarts Legacy и Starfield, причём прямо из драйвера Технологию суперсемплинга FSR 3 с генерацией кадров Fluid Motion Frames (AFMF) протестировали в игре Immortals of Aveum, сравнив разные режимы, а заодно сравнив с DLSS 3.
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