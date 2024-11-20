Знаете, как у нас в семье появился мопс? Мы нечаянно придумали ему идеальное имя. Всё. Пришёл как-то муж и говорит:- Представляешь, как будет весело? Толстенькое ленивое животное по имени Цунами! Лежит в диване и никуда не течёт.