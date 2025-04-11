Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге продлились 4,5 часа

Это третья встреча Уиткоффа и Путина. До этого у них были переговоры в Москве 11 февраля и 13 марта. Нынешняя встреча, как уточнил Кремль, была посвящена теме урегулирования украинского конфликтаВ Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.