Из 526 специалистов-атомщиков, направленных на обучение в Россию, 322 уже работают на стройплощадке АЭС «Аккую» Константин Ольшанский На фото: министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Пока европейские столицы погружаются в пучину русофобского безумия, Турция формирует прагматичный и взаимовыгодный союз с Россией.
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