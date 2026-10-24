Из 526 специалистов-атомщиков, направленных на обучение в Россию, 322 уже работают на стройплощадке АЭС «Аккую» Константин Ольшанский На фото: министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Пока европейские столицы погружаются в пучину русофобского безумия, Турция формирует прагматичный и взаимовыгодный союз с Россией.