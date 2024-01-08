Коалиция США создает опасность в небе Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге сообщил, что беспилотник MQ-1C международной коалиции во главе с США один раз за сутки нарушил воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.