Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Захарова опровергла заявление Еревана о том, что ОДКБ не помогала Армении и прямым текстом сказала, что команда Пашиняна принимала решения по Карабаху под влиянием НАТО Когда власти Армении приняли решение "заморозить" членство страны в ОДКБ, они сослались на то, что военный блок якобы не оказал армянам должной помощи во время нападения Азербайджана.

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