Политика как она есть

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Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат Шота Горгадзе обратился к любимице нашей богемной тусовки (за неё – как грядущего за президента России! – голосовали и рок-музыканты, и видные журналисты, не говоря уже о звёздах шоу-бизнеса) :   Шота Горгадзе   Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира.

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Валерий Федосеев
Кобыла - это резинка#2 и совести у неё никогда не было. Она наверняка уже забыла о происшествии.
Людмила Боченкова
конечно забыла!билеты в кармане лететь в сша!!!
ANATOLY NALIOTOV
Истины трудна дорога: Ведь Мосек развелось так много!
Андрей Балашов
А суки всегда спят спокойно...
Олег Юрьев
Я несогласен только с одним - совести у собчак нет от слова совсем и просыпаться, даже на минуточку, нечему.
Yarmita
Может она и спит спокойно, но бумеранг всё равно работает, своё она получит и не поймёт, за что!
Иван
Шлюха! думает. что двумя браками и ребёнком "закрыла" своё распутное прошлое!
Борис Леонтьев
Крайне отрицательно отношусь к Собчак. Но совершенно не понимаю нападок на неё в данном случае. Думою, что к ней просто бумерангом вернулось её собственное желание постоянно пиарится на трагедиях людей. Вот теперь другие пиарятся и хайпуют на том, что случилось с ней.
Мария
Скажу то, о чём подумали все. А подумали, что лучше бы эта мерзавка отправилась на встречу с Богом, чем невинный человек. Она столько гадости и мерзости несёт, что не заслуживает жить на свете. Не знаю, почему её до сих пор земля носит. Растлительница, извращенка.
Надежда Фомина
Женщина без мозгов,но с повышенным эго. И таких развелось тьма. Мне не понятно зачем их всюду допускают - такие личности и есть вирус,который распространился по всему миру.
Виктор Муравьев
Нет в мире справедливости! Вернее, есть, но только одна, что все люди смертны. А вот кто раньше, кто позже, - с этим напряг.
Mike Mike
"Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира." Так может говорить только человек, который никогда не ездил в ВИП-такси. Водителю НАСРАТЬ на твои приказы. У него ничего не изменится от того, что ты куда-то опоздаешь.
Андрей Балашов
Да эта говорящая лошадь теперь будет отбрыкиваться ото всего, а ейныя анналлизаторы, дабы их не отодвинули от кормушки, подтвердят все ее слова....
Борис Леонтьев
Добавлю, водитель ВИП- такси потому там и работает, что понимает, что при поездке он в машине главный. Это в СВОЕЙ машине ВИП-персона может орать и командовать СВОИМ персональным водителем. А в наемной машине такого командира водитель просто пошлёт к его маме.
Mike Mike
Ровно как и пилот в самолете. Попробуй ему указать.
Villi sherbak
А ты откуда знаешь что пошлет. Думаю что если бы послал, то он бы уже водителем там не работал никогда. Такие бабки, которые он получает ему платят именно за то чтобы он выполнял волю нанимателя авто. А Леонтьев это твоя настоящая фамилия. Наверное такая как и у быкова.
абрам вербин
по данным следствия, в действия пилотов погибшего ляхского самолёта с начальством, вмешивалось это самое начальство.
Mike Mike
Не путай - Собчак и главнокомандующего вооруженными силами страны!)))
абрам вербин
по тупости они равны.
Mike Mike
По уровню власти - не очень, мягко говоря.
абрам вербин
представьте, что лошадиная морда будет начальником России?
Mike Mike
Если честно - мне абсолютно все равно, кто будет начальником России. Я прекрасно понимаю, что сегодня все они - политики переходного периода.
абрам вербин
:/ пшики охренели, когда будущий подсмоленский самоубийца стал их начальником.
Вера Морозова
Выдаёте желаемое за действительное.
Александр Цыбулькин
Если водитель ощущает себя рабом, он подчинится даже тихой просьбе, а если он человек, то будет соблюдать правили дорожного движения. В любом случае: водитель нарушил, должен отвечать.
Mike Mike
Ты о чем?
Mike Mike
Однозначно
Анатолий Пахотин
А еще мне не нравится позиция педика Малахова, выступившего в защиту собчак, откопав откуда-то полубешеную женщину
Mike Mike
А зачем ты смотришь Малахова?)))
Анатолий Пахотин
Я не смотрю Малахова
Дмитрий Гурин
А что Собчак уже "персона"? А я все думал что "кобыла городская".
Светлана Свободная
М-да... Адвокат жжёт... Всё правильно говорит, но кому он это говорит? К какой совести взывает? В Библии это называется, если память не подводит, "метать бисер перед свиньями".
абрам вербин
это не свинья, это лошадь, с одной извилиной. И то, только, извините, на переднице.
Вера Морозова
А я думаю, что Горгадзе прав и совесть когда-нибудь просыпается в любой душе, хотя бы от страха, хотя бы в последнюю минуту жизни.
Valentina Fortuna
sobtcak shkura.
Миша Кицис
Интересно, почему не пишут сколько у водителя Мерседеса было нарушений ПДД, например, за последние 5 лет. Почему не пишут сколько времени на момент аварии оставалось до окончания регистрации и сколько км. до аэропорта Представляете, если окажется, что они действительно опаздывали. Представляете себе Собчак, которая опаздывает на самолёт, и сидит молча не проронив не единого слова?
абрам вербин
Очень толковые вопросы! Есть ли ответы?
Людмила Холодова
Я полностью согласна с мнением адвоката Шота Горгадзе, но только он говорит о таких понятиях, как человечность. Это не про нее. И тогда, когда она была девочкой , в нее этого не заложили. А любовь к ней богемной тусовки ( рок-музыкантов, видных журналистов, и звёзд шоу-бизнеса) это индикатор их сущности.
Александр Павлов
Что по ней дурдом плачет, это может быть неожиданностью только для его пациентов, а что она причастна к дтп,- никто не докажет, и нечего мусолить эту тему.
Владимир Шепилов
Собчак - убийца! И когда-то это ей отрыгнется! Не все измеряется деньгами!
Mike Mike
А если поезд, на котором ты едешь, собьет человека, ты тоже автоматически станешь убийцей?
Владимир Оробей
Да, не убийца она. Просто недочеловек без совести и чести - шалава подзаборная. Её главная, даже не вина, а просто скотство заключается не в том, что эта соска не помогала потерпевшим - тут от неё ничего не зависело, так как она не врач, а то, что эта погань уехала с места ДТП просто потому, что ей нужно было куда-то вовремя попасть, а мёртвые и раненые её не волновали. Сука.
Mike Mike
Она заказала такси. Таксист врезался в машину. Она здесь вообще никаким боком. Скорая приехала. С какого хера надо было оставаться на месте аварии? Я бы тоже уехал.
Афанасий
Да, она без совести, да, она шалава, но это её личное дело с кем ей трахаться, она совершеннолетняя, а за отсутствие совести не судят. Бабы бывают хладнокровными, бывает что мужики часто плачут. Все люди разные.
Афанасий
Те кто её читает и не ровно к ней дышит, то эта авария лишний повод поорать на неё лишь просто потому что там была ИМЕННО ОНА. А если это была НЕ знаменитая баба или мужик? )))
Афанасий
Она бы отвечала за него если бы доверила руль малолетнему без прав, или если он психобольной лишённый дееспособности, а она опекунша, вот тогда на ней ответственность. А у этого есть своя голова для принятия решений, мог бы и нах послать её. Ефремов был за рулём, он ответил, эта же лишь пассажирка, ТОЧКА.
Вера Морозова
Вы правда не понимаете почему к ней претензии? Никто не верит в то, что она не подгоняла водителя, это первое. Второе. Её аморальный образ жизни, тлетворное влияние на молодёжь.
Вера Морозова
Вы правда не понимаете почему к ней претензии? Никто не верит в то, что она не подгоняла водителя, это первое. Второе. Её аморальный образ жизни, тлетворное влияние на молодёжь.
Вера Морозова
А юридических претензий к ней не может быть априори.
Афанасий
Насчёт претензий именно к ней я очень даже понимаю, потому что те кто ополчились, это такой типаж людей которые любят поскандалить по любому поводу. Тут случилось ДТП, но вы говорите про моральный образ жизни, хотя вас это не касается, это её личное дело. Какое-то тлетворное влияние на молодёжь непонятно с какого боку. Я тоже могу не верить, пусть подгоняет, она ему пистолет к голове не приставляла. Я к ней равнодушен, поэтому говорю не предвзято, — виноват водитель, за рулём был он.
Дмитрий Пузанов
Всё правильно написано. Кроме одного: НИКОГДА в ней не проснется маленькая девочка, и совести у неё нет от слова совсем. Так что не будет она с этим жить. Как правильно отмечено, умылась и пошла дальше.
Валентин Щербаков
С такой жизнью и за ней скоро катафалк примчится.
Афанасий
Так свадьба уже была на катафалке.)))
Александр Цыбулькин
Если водитель ощущает себя рабом, то так тому и быть.
Геннадий Бирюков
Как она определяла российский народ - "генетическое отребье". Так она и ведет себя с отребьем. Написано правильно - тяжкое у нее будущее.

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