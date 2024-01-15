Песков назвал «уткой» статью немецкого СМИ о подготовке к войне НАТО с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу публикации немецкого таблоида Bild о «плане нападения» России на восточный фланг НАТО и подготовке Германией сценария возможной войны между Альянсом и Москвой.
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