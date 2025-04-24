Русские правила Чаты, где Дилары и Абуджалолы помогают друг другу «консультированием» как взять от гостеприимной России по-максимуму – неиссякаемый кладезь историй.
«Нет папа другой, но чистокровный мой»: Фируз спохватился и хочет "опекунит" ради гражданства
Комментарии
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Андрей Павлов
"Долго ещё будем чистить страну, но справимся?" Думаю что нет. Похоже точка невозврата пройдена. Очень много ихних лоббистов наверху, и в думе, и в правительстве, и похоже в АП, потому что Гарант, по конституции определяющий внутреннюю политику, получает инфу от своей администрации. Он же интернет, по собственному признанию, не смотрит. Хотя как КГБшник, которые, как известно, бывшими не бывают, должен получать из многих источников. Или его спецслужбы тоже мигрантов лоббируют?
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19 час.
Виктор Борисов
Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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31 мин.
Виктор Борисов
Поздно уже это просто многомиллионная орда с российским гражданством.....и технически просто НЕВОЗМОЖНО будет проверить законность получения паспорта тем более что полицаи продавшие им паспорта будут этому препятствовать всячески....Все зашло уже за точку невозврата.Общался с одной женщиной работала в общепите технологом практически весь персонал. гамадрилы хитрые ленивые часто дурака включают типа русский не понимаю.....спрашиваю почему русских не берут7 Берут....но они через неделю две увольняются......Конфликты? Нет! Просто человек находится в совершенно другой языковой среде ---не понимает о чем говорят коллеги практически с ним не общаются..Потребовали у начальства повышения зарплаты...им отказали в резкой форме...на следующий день ВСЕЕЕЕ на работу не вышли.....КОЛЛАПС......Начальство выполнило ВСЕ их требования ....Кстати ей----этой женщине технологу ЗАРПЛАТУ НЕ ПОВЫСИЛИ уволилась
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30 мин.
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