«Нет папа другой, но чистокровный мой»: Фируз спохватился и хочет "опекунит" ради гражданства

Андрей Павлов "Долго ещё будем чистить страну, но справимся?" Думаю что нет. Похоже точка невозврата пройдена. Очень много ихних лоббистов наверху, и в думе, и в правительстве, и похоже в АП, потому что Гарант, по конституции определяющий внутреннюю политику, получает инфу от своей администрации. Он же интернет, по собственному признанию, не смотрит. Хотя как КГБшник, которые, как известно, бывшими не бывают, должен получать из многих источников. Или его спецслужбы тоже мигрантов лоббируют?

Виктор Борисов Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком