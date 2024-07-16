Боярский рассказал, почему Евгений Леонов успешно играл в кинокартинах

Михаил Боярский рассказал о карьере известного артиста Евгения Леонова. Как оказалось, по словам Боярского, мастерство Леонова включало в себя не только глубокое проникновение в образ, но и некоторые хитрости.
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