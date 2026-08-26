Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим на подземной парковке ТЦ «Донецк Сити» В первые минуты после обстрела оживленного района города, враг пытался направить и БПЛА для нанесения повторных ударов.
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Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим на подземной парковке ТЦ «Донецк Сити» В первые минуты после обстрела оживленного района города, враг пытался направить и БПЛА для нанесения повторных ударов.
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