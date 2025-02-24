Минобороны России подало шесть исков против НИМИ им. Бахирева в суд Москвы

Минобороны России подало шесть исков в Арбитражный суд Москвы против НИМИ им. В.В. Бахирева. Разработчик снарядов ранее уже сталкивался с судебными разбирательствами, в том числе по делу о взыскании более 6 млн рублей за неустойку по госконтракту 2017 года.